Calciomercato Serie A, il tabellone: acquisti e cessioni dei club 2023

Acquisti e cessioni di mercato dei club di Serie A

Beatrice Andreello Redattore

Di seguito il tabellone completo del mercato delle 19 avversarie del Torino nel prossimo campionato di Serie A. Ecco quali sono i nuovi acquisti e le cessioni già ufficializzate dalle altre squadre.

ATALANTA —

ACQUISTI

Carnesecchi (p, Cremonese, fp), Zortea (d, Sassuolo, fp), Miranchuk (c, Torino, fp), Cambiaghi (a, Empoli, fp), Adopo (c, Torino), Kolasinac (d, Marsiglia), Bakker (d, Leverkusen), Touré (a, Almeria), Masi (d, Triestina).

CESSIONI

Boga (a, Nizza), Gollini (p, Napoli), Cittadini (d, Monza), Pessina (c, Monza), Sportiello (p, Milan) f.c., Lammers (a, Rangers), Bergonzi (d, FeralpiSalò), Zuccon (c, Cosenza), Mazzocchi (a, Cosenza), Panada (c, Sampdoria).

BOLOGNA —

ACQUISTI

Beukema (d, Az Alkmaar), El Azzouzi (c, Union Saint-Gilloise), Posch (d, Hoffenheim) risc., Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc., Moro (c, Dinamo Mosca) risc., Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

CESSIONI

Medel (c, Vasco de Gama) f.c., Sansone (a, svincolato) f.c., Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p., Cambiaso (d, Juventus) f.p., Kasius (d, Az Alkmaar).

CAGLIARI —

ACQUISTI

Shomurodov (a, Roma), Augello (d, Sampdoria), Jankto (c, Getafe), Oristanio (c, Inter), Sulemana (c, Verona), Di Pardo (d, Juventus) risc., Scuffet (p, Cluj).

CESSIONI

Barreca (d, Sampdoria), Bellanova (d, Torino), Marin (c, Empoli), Cragno (p, Monza), Walukiewicz (d, Empoli), Prelec (a, WSG Tirol), Veroli (d, Catanzaro).

EMPOLI —

ACQUISTI

Ranocchia (c, Juventus), Maldini (a, Milan), Grassi (c, Parma), Marin (c, Cagliari), Luperto (d, Napoli) risc., Walukiewicz (d, Cagliari) risc., Caputo (a, Sampdoria) risc., La Mantia (a, Spal) f.p., Gyasi (a, Spezia), Caprile (p, Napoli).

CESSIONI

Parisi (d, Fiorentina), Vicario (p, Tottenham), Asllani (c, Inter), Bajrami (c, Sassuolo), Stulac (c, Palermo), Pjaca (a, Juventus) f.p., Destro (a, svincolato) f.c., Akpa Akpro (c, Lazio) f.p., Cambiaghi (a, Atalanta) f.p., Satriano (a, Inter)f.p., Merola (a, Pescara), Bandinelli (c, Spezia), Rizza (d, Cittadella).

FIORENTINA —

ACQUISTI

Parisi (d, Empoli), Sabiri (c, Sampdoria) f.p., Arthur (c, Juventus).

CESSIONI

Terzic (d, Salisburgo), Krastev (d, Catanzaro), Bianco (c, Reggiana), Maleh (c, Lecce), Zurkowski (c, Spezia), Venuti (d, Lecce) f.c., Saponara (a, svincolato) f.c., Rasmussen (d, Brondby), Ferrarini (d, FeralpiSalò), Igor (d, Brighton), E. Pierozzi (c, Cesena).

FROSINONE —

ACQUISTI

Romagnoli (d, Lecce), Harroui (c, Sassuolo), Marchizza (d, Sassuolo), Turati (p, Sassuolo), Brescianini (c, Milan), Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913 Poti), Cuni (a, Bayern Monaco), Monterisi (d, Lecce), Mazzitelli (c, Monza) risc.

CESSIONI

Boloca (c, Sassuolo), R. Insigne (a, Palermo), Ricci (c, Sampdoria), Mulattieri (a, Inter), Bracaglia (d, Recanatese)

Cangianiello (c, Lucchese), Cotali (d, Modena) f.c., Ravanelli (d, Cremonese) f.p., Lucioni (d, Lecce) f.p., Frabotta (d, Juventus) f.p., Sampirisi (d, Monza) f.p., Kone (c, Torino) f.p., Moro (a, Sassuolo) f.p., Marcianò (p, svincolato) f.c., Matarese (a, svincolato) f.c., Satariano (a, svincolato), Bevilacqua (d, svincolato), Vettorel (p, Gubbio).

GENOA —

ACQUISTI

Retegui (a, Boca Juniors), Martin (d, Mainz) f.c., Leali (p, Ascoli) f.c., Sommariva (p, Pescara), Martinez (p, Lipsia) risc., Puscas (a, Reading) risc., Dragusin (d, Juventus) risc., Favilli (a, Ternana) f.p., Besaggio (c, Juventus Next Gen) f.p., Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p., Vasquez (d, Cremonese) f.p., Galdames (c, Cremonese) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p., Criscito (d, svincolato) f.c., Haps (d, Venezia) f.p., Buksa (a, Wsg Tirol), Sturaro (c, svincolato) f.c., Vodisek (p, NK Rogaska), Semper (p, Como), Cassata (c, Spezia), Touré (c, Le Havre).

INTER —

ACQUISTI

Cuadrado (c, Juventus) f.c., Di Gennaro (p, Gubbio), Bisseck (d, Aarhus), Thuram (a, M'Gladbach) f.c., Frattesi (c, Sassuolo), Asllani (c, Empoli) risc., Acerbi (d, Lazio) risc., Sensi (c, Monza) f.p., Agoumé (c, Troyes) f.p., Fabbian (c, Reggina) f.p., Lazaro (d, Torino) f.p., Radu (p, Auxerre) f.p., Stankovic (p, Volendam) f.p., Salcedo (a, Genoa) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

CESSIONI

Oristanio (c, Cagliari), Males (a, Youg Boys), Brozovic (c, Al-Nassr), Dzeko (a, Fenerbahce) f.c., Mulattieri (a, Sassuolo), Lukaku (a, Chelsea) f.p., V. Carboni (c, Monza), Pinamonti (a, Sassuolo), Skriniar (d, Psg) f.c., D'Ambrosio (d, svincolato) f.c., Gagliardini (c, Monza) f.c., Dalbert (d, svincolato) f.c., Handanovic (p, svincolato) f.c., Cordaz (p, svincolato) f.c., Bellanova (d, Torino) f.p., Pirola (d, Salernitana), Pompetti (c, Catanzaro), Zanotti (d, San Gallo), Vanheusden (d, Standard Liegi), Satriano (a, Brest), Colidio (a, River Plate), Radu (p, Bournemouth).

JUVENTUS —

ACQUISTI

Weah (a, Lille), Milik (a, Marsiglia) risc., Cambiaso (d, Bologna) f.p., Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p., Arthur (c, Liverpool) f.p., McKennie (c, Leeds) f.p., Zakaria (c, Chelsea) f.p., Rovella (c, Monza) f.p., Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p., Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

CESSIONI

Ranocchia (c, Empoli), Di Maria (a, Benfica) f.c., Cuadrado (d, Inter) f.c., Paredes (c, Psg) f.p., Kulusevski (c, Tottenham), Dragusin (d, Genoa), Di Pardo (d, Cagliari), Barbieri (d, Pisa), Arthur (c, Fiorentina), Ihattaren (c, svincolato) f.c.

LAZIO —

ACQUISTI

Castellanos (a, New York City), Cancellieri (a, Hellas Verona) risc., Akpa Akpro (c, Empoli) f.p., Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p., A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal), Raul Moro (a, Real Valladolid), Escalante (c, Cadice), Romero (a, Milan) f.c., Radu (d, svincolato) f.c., Durmisi (d, svincolato ) f.c., Pellegrini (d, Juventus) f.p.

LECCE —

ACQUISTI

Smajlovic (d, Taby FK), Rafia (c, Pescara), Venuti (d, Fiorentina) f.c., Pongracic (d, Wolsfbsurg) risc., Maleh (c, Fiorentina) risc., Almqvist (a, Rostov), Falcone (p, Sampdoria)

CESSIONI

Romagnoli (d, Lecce), Monterisi (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Lucioni (d, Palermo), Umtiti (d, Barcellona) f.p., Oudin (a, Bordeaux) f.p., Colombo (a, Milan) f.p., Falcone (p, Sampdoria), Pezzella (d, Parma) f.p., Tuia (d, svincolato) f.c.

MILAN —

ACQUISTI

Chukwueze (a, Villarreal), Okafor (a, Salisburgo), Jimenez (d, Real Madrid), Reijnders (c, Az Alkmaar), Pulisic (a, Chelsea), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Romero (a, Lazio) f.c., Sportiello (p, Atalanta) f.c., Raveyre (p, Saint-Étienne) f.c., Colombo (a, Lecce)

CESSIONI

Gabbia (d, Villarreal), Nasti (a, Bari), Maldini (a, Empoli), Brescianini (c, Frosinone), Tonali (c, Newcastle), Bakayoko (c, Chelsea) f.p, Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p., Ibrahimovic (a, svincolato) f.c., Dest (d, Barcellona), f.p., Vranckx (c, Wolfsburg) f.p., Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

MONZA —

ACQUISTI

Kyriakopoulos (d, Sassuolo), Gagliardini (c, Inter) f.c., Izzo (d, Torino) risc., Cittadini (d, Atalanta), V. Carboni (c, Inter), Fernandes (a, Andrézieux Bouthéon), Pessina (c, Atalanta) risc., Petagna (a, Napoli) risc., Cragno (p, Cagliari) risc., Pablo Marì (d, Arsenal) risc., Caprari (a, Hellas Verona) risc., Sampirisi (d, Frosinone) f.p., Carboni (d, Venezia) f.p.

CESSIONI

Cragno (p, Sassuolo), Mazzitelli (c, Frosinone), Marrone (d, svincolato) f.c., Morosini (c, svincolato) f.c., Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p., Rovella (c, Juventus) f.p.L, Sensi (c, Inter) f.p., Ranocchia (c, Juventus) f.p., Mancuso (a, Palermo), Gytkjaer (a, svincolato) f.c., Barberis (c, svincolato) f.c.

NAPOLI —

ACQUISTI

Gollini (p, Atalanta), Simeone (a, Hellas Verona) risc., Raspadori (a, Sassuolo) risc., Zanoli (d, Sampdoria) f.p., Caprile (d, Bari).

CESSIONI

Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco), Vergara (c, Reggiana), Petagna (a, Monza) risc., Luperto (d, Empoli) risc., Gollini (p, Atalanta) f.p., Ndombele (c, Tottenham) f.p., Bereszynski (d, Sampdoria) f.p., Caprile (p, Empoli).

ROMA —

ACQUISTI

Kristensen (d, Leeds), Llorente (d, Leeds), Ndicka (d, Eintracht) f.c., Aouar (c, Lione) f.c., VIllar (c, Getafe) f.p., Vina (d, Bournemouth) f.p., Reynolds (d, Westerloo) f.p

CESSIONI

Shomurodov (a, Cagliari), Perez (c, Celta Vigo), Volpato (a, Sassuolo), Missori (d, Sassuolo), Kluivert (a, Bournemouth), Tahirovic (c, Ajax), Wijnaldum (c, Psg) f.p., Camara (c, Olympiakos) f.p., Coric (c, svincolato) f.c., Bianda (d, svincolato) f.c., Darboe (c, Lask).

SALERNITANA —

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc., Candreva (c, Sampodoria) risc., Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p., Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p., Troost-Ekong (d, Watford) f.p.

SASSUOLO —

ACQUISTI

Cragno (p, Monza), Boloca (c, Frosinone), Mulattieri (a, Inter), Volpato (a, Roma), Missori (d, Roma), Pinamonti (a, Inter) risc., Bajrami (c, Empoli) risc., Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p., Moro (a, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Ciervo (a, Sudtirol), Harroui (c, Frosinone), Turati (p, Frosinone), Marchizza (d, Frosinone), Frattesi (c, Inter), Manzari (a, Ascoli), Traoré (a, Bournemouth) risc., Raspadori (a, Napoli) risc., Zortea (d, Atalanta) f.p., Romagna (d, Reggiana), Satalino (p, Reggiana), Ghion (c, Catanzaro), Sala (d, Como), Kyriakopoulos (d, Monza).

UDINESE —

ACQUISTI

Kabasele (d, Udinese), Camara (c, Huddersfield), Lucca (a, Pisa), Quina (c, Watford), Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c., Brenner (a, Cincinnati), Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford) f.p.

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p., Martins (a, Watford), Arslan (c, Melbourne City) f.c., Nestorovski (a, svincolato) f.c., Pereyra (c, svincolato) f.c., Zeegelar (d, svincolato) f.c., Benkovic (d, Trabzonspor).

VERONA —

ACQUISTI

Mboula (a, Maiorca), Duda (c, Colonia) risc., Braaf (a, Borussia Dortmund) risc., Saponara (c, Fiorentina) f.c.

CESSIONI

Sulemana (c, Cagliari), Ilic (c, Torino), Gaich (a, Cska Mosca) f.p., Verdi (a, Torino) f.p., Caprari (a, Monza), Simeone (a, Napoli), Cetin (d, Ankaragugu), Tameze (c, Torino), Pierobon (c, Triestina), Veloso (c, svincolato) f.c.