Calciomercato Torino, dal Palermo in arrivo Giacomo Corona nell’affare Segre

Come preannunciato da Toro News nelle scorse ore, Jacopo Segre è prossimo ad accasarsi al Palermo. Nell'affare si dovrebbe inserire anche un figlio d'arte: Giacomo Corona. Figlio dell'ex bomber Giorgio, Giacomo andrebbe a rafforzare la Primavera del Torino (è infatti un classe 2004). Come il padre, anche il giovane del Palermo è un attaccante e nella scorsa stagione ha anche esordito in Serie C (è il secondo più giovane esordiente della storia dei rosanero). Due partite per un totale di 19 minuti, un assaggio di prima squadra insomma. Corona - salvo il superamento delle visite mediche - arriverà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Segre - come già spiegato - lascerà Torino a titolo definitivo. L'operazione è imbastita e tra qualche giorno tutti i tasselli andranno al loro posto. Il giovane attaccante andrà quindi a rinforzare il pacchetto offensivo di Scurto. Il Torino, infatti, era alla ricerca di un attaccante da affiancare a Caccavo per poter dare quindi un'alternativa alla punta arrivata la scorsa stagione dal Monza.