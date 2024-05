Corriere Torino: “La ciliegina sulla torta”

Torino artefice del proprio destino e alla ricerca di un nono posto che potrebbe voler dire qualificazione alla Conference League per i granata. Una qualificazione che Juric ha definito come ciliegina sulla torta dopo ottimi tre anni. "Torino-Milan non è solo la partita dei saluti. L’ultimo incontro casalingo del ciclo triennale di Ivan Juric, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, dà alla squadra granata la possibilità di fare un euro-scatto. E il tecnico tiene alta la concentrazione. «Il raggiungimento di questo traguardo sarebbe la ciliegina sulla torta. Il nostro lavoro è stato duro, faticoso, stupendo. Mi sono goduto ogni momento. Abbiamo portato una squadra che lottava per la salvezza a chiudere tre campionati nella parte sinistra della classifica, se così sarà dopo queste due partite. Siamo vicini a Fiorentina e Napoli, bisogna fare di tutto per cogliere l’Europa»".