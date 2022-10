Debrecen, Horvath ritrova il campo e segna. Ancora panchina per Rauti

Tra Coppa Italia e turno infrasettimanale di Serie C, diversi giocatori di proprietà del Toro sono scesi in campo nei giorni scorsi. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il loro rendimento.

RAUTI (Spal): Impegnata in Coppa Italia contro il Genoa, la Spal ha rimediato una sconfitta per 1-0. Non c'è stato spazio per Rauti nemmeno questa volta, l'attaccante è rimasto 90' in panchina. Fin qui il minutaggio del classe 2000 è stato veramente limitato a Ferrara e la situazione non sta cambiando nemmeno con l'approdo di De Rossi sulla panchina.