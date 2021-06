Europei, Eriksen è sveglio e cosciente. E Danimarca-Finlandia riprende

Malore per il centrocampista dell'Inter che ha perso i sensi per diversi minuti, gara sospesa

19.57 - Allo stadio di Copenaghen, dove si stava giocando la partita, la Uefa ha mostrato un messaggio sul tabellone per comunicare ai tifosi le ultime notizie. Il testo del messaggio è il seguente: "Eriksen è sveglio e stabile, a breve informazioni sulla partita, grazie per la comprensione"

18.55 - Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen è rimasto a terra al 43' della sfida tra Danimarca e Finlandia. I medici sono subito entrati in campo per verificare le condizioni e si sono accorti che il giocatore aveva perso i sensi. Hanno provato a rianimare il giocatore danese in tutti i modi per oltre 10 minuti prima che poi venisse portato fuori dal terreno di gioco e la partita venisse sospesa.