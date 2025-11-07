Tutto fatto per il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo la conclusione burrascosa del rapporto con Stefano Pioli, la viola è pronta ad affidarsi all'ex Torino, rimasto senza panchina dopo l'ultima stagione.
Fiorentina, inizia l’era Vanoli: il tecnico è al Viola Park
L'ex granata è pronto per la sua nuova avventura
Accordo definito, Vanoli avrà un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo. Il tecnico ha già risolto il suo contratto con il Torino.
La prima partita sarà domenica 9 novembre alle 15 a Marassi contro il Genoa, altro club che ha appena cambiato tecnico, con la nomina di Daniele De Rossi.
