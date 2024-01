Genoa-Torino, domani alle 10 al via la prevendita dei biglietti: le info

Sabato 13 gennaio alle ore 15 il Torino affronterà il Genoa allo stadio Ferraris. Come fatto sapere dal Grifone tramite nota, da domani - venerdì 5 gennaio alle ore 10 - avrà inizio la prevendita per acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Genoa. Non servirà essere in possesso di fidelity card per procedere all'acquisto del tagliando del Settore ospiti. I prezzi per assistere al match variano a seconda del Settore, un biglietto in quello riservato agli ospiti ha il costo di 25 euro.