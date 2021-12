Il 2021 granata in 6 foto, novembre/dicembre: alti e bassi, ma il Toro c’è

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2021: adesso è il momento degli ultimi due dell'anno, novembre e dicembre.

Dopo il 3-0 convincente contro la Sampdoria, il Torino è entrato nel mese di novembre con la volontà di dare continuità, soprattutto in trasferta, ai buoni risultati arrivati in casa. Ma la prima sfida di novembre non è stata affatto dolce per il Toro di Juric, che è incappato in una pesante sconfitta contro lo Spezia in Liguria, perdendo 1-0 a causa di un gol pirotecnico di Sala, che ha tagliato le gambe ai granata.