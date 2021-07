Juve, risultato positivo un giocatore della prima squadra

Positività al Covid all'interno della Juventus: si tratta di Hamza Rafia.

Come comunicato dal sito ufficiale della Juventus e dal loro profilo Twitter, un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai vari controlli sanitari. Si tratta di Hamza Rafia, centrocampista dei bianconeri. Tutta la squadra sarà messa in isolamento fiduciario, in modo da poter svolgere i controlli sanitari e gli eventuali allenamenti e partite, ma senza poter avere contatti con l'esterno.