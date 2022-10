La Stampa: “Derby ad alta tensione, Toro e Juve vogliono la svolta”

"Quando si gioca per la supremazia cittadina la dote è ricca, spesso la più ricca" esordisce La Stampa nell'edizione odierna, presentando il derby della Mole. Il Torino non vince dal 2015 e "dentro allo spogliatoio granata è scattato l’allarme attacco, e non solo perché là davanti la mira è sballata: Sanabria è alle prese con un affaticamento muscolare, Pellegri stringerà i denti per colpa di un problema fisico, così il Toro potrebbe scommettere su un’inedita linea offensiva Miranchuk-Vlasic-Radonjic". Sia Torino che Juventus sono chiamate alla svolta, i granata "per prendersi la scena e qualcosa che, di solito, sfugge sul più bello, la Juve per dare un senso ad un campionato pieno di trappole e delusioni"