La Stampa: “L’Academy Juve a Volpiano sfratta la Primavera del Toro”

Nonostante il Filadelfia, la Primavera del Torino ha giocato tutto il campionato al Bertolotti di Volpiano, il quale però diventerà la sede di una delle Academy della Juventus, come riportato dalla Stampa. Si legge: "Il motivo? Il “Bertolotti” diventerà la sede di una delle tante Academy della Juventus: manca solo l’ufficialità ma c’è l’accordo con la società bianconera (di durata triennale), ed è stato già comunicato al Torino che il rinnovo non ci sarà. La Primavera sarà quindi costretta a giocare altrove, ad andare a caccia di un impianto che possa ospitare le sue partite casalinghe, a meno di un cambio di rotta che ad oggi sembra difficile e che riporti la squadra più importante del vivaio di nuovo al Filadelfia, come da tradizione".