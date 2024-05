La Stampa: “Pianto greco”

Dipendeva dalla Fiorentina il destino del Torino in Europa. Non è andata bene, l'Olympiakos vince e condanna i toscani, così come i granata ad un altro anno senza le coppe. "L’Olympiacos tocca il cielo ateniese come mai aveva fatto prima e lo tocca a quattro minuti dai rigori grazie ad El Kaabi: a pochi mesi dalle celebrazioni per il Centenario, Mendilibar guida i suoi ragazzi nella storia perché mai i biancorossi si erano spinti così avanti nelle coppe. Atene, una sua parte, scende in strada: l’Italia vede sfumare il record delle nove squadre iscritte in Europa, il Toro il sogno di essere l’ultima della fila".