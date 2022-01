Gatti-Juventus, le reazioni social: “Io sono sempre stato un tipo da cani”

"Vabbè, con Knezevic non ci era andata così male": i migliori tweet sul duello di mercato tra Torino e Juventus per Gatti

Una beffa in piena regola. Quando il Torino sembrava aver chiuso l'acquisto di Federico Gatti dal Frosinone, si è inserita la Juventus. Accordo trovato in un lampo sulla base delle stesse cifre offerte dal club granata, con la differenza che il giocatore, almeno fino a giugno, vestirà la maglia del Frosinone. Dopo aver accolto con favore la notizia del possibile arrivo di Gatti, oggi i tifosi del Toro sono stati costretti a fare i conti con lo sgarbo subito dai cuginie nonostante la delusione, tutto sommato, l'hanno presa con filosofia. Anzi, va per la maggiore la corrente di chi non si rammarica per come sono andate le cose, ritenendo che il costo di Gatti fosse eccessivo prendendo in considerazione il curriculum non eccezionale del ragazzo. Queste le migliori reazioni alla 'telenovela Gatti':