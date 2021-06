Lazio Primavera, esonerato Menichini: panchina a Calori

L'esonero di Manichini e l'arrivo in panchina di Calori. E la retrocessione...

La Primavera della Lazio, attualmente in corsa per i playout, dichiara il cambio dell'allenatore: dopo 8 sconfitte consecutive racimolate in Campionato, i biancocelesti - come riporta Alfredo Pedullà - esonerano Menichini e lo sostituiscono con Calori. Lazio che, a livello di classifica, si trova al penultimo posto, con soli 19 punti, sotto al Bologna e sopra all'Ascoli.