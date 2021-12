Sampdoria-Torino 2-1, le reazioni social: “Perché non ci proviamo neanche?”

I migliori tweet sulla sconfitta del Torino in casa della Sampdoria: saranno i blucerchiati a giocarsi gli ottavi di finale contro la Juve

Il Torino saluta la Coppa Italia perdendo 2-1 in casa della Sampdoria. Quagliarella su rigore e Verre con un bel gol al volo, condannano gli uomini di Juric, che avevano trovato il momentaneo pareggio grazie a Mandragora. Sui social i tifosi si dividono: c'è chi non giudica grave l'eliminazione dalla Coppa e chi invece si chiede il motivo dello scarso impegno granata in una competizione che avrebbe potuto rappresentare un obiettivo importante per il Toro. Di seguito i migliori tweet dei tifosi del Torino: