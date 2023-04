Sassuolo-Torino 1-1, le reazioni social: “L’abbiamo ripresa, ma c’è rammarico”

Finisce in parità lo scontro diretto tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium: ai punti il Toro avrebbe meritato qualcosa in più, soprattutto per il netto predominio avuto nel primo tempo. La gran girata di testa di Tonny Sanabria ha evitato quella che sarebbe stata una vera e propria beffa per i ragazzi di Juric, che sono andati sotto (gol di Pinamonti) alla prima occasione del Sassuolo. Di seguito i migliori tweet dei tifosi del Torino sul pareggio di Reggio Emilia.