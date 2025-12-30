L'anno in corso sta per volgere al termine. Il classico momento per tirare le somme di quanto trascorso e quanto successo, positivo o negativo che sia. E su questa strada c'è anche il Chiloto Simeone. L'attaccante granata saluta l'anno con un pensiero rivolto al passato, ma che guarda anche al futuro.
tor senza categoria Simeone suona la carica: “Lavoriamo per riportare il Toro dove merita”
NEWS
Simeone suona la carica: “Lavoriamo per riportare il Toro dove merita”
Il messaggero social dell'attaccante argentino
"Quante emozioni ho vissuto quest'anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l'onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico.
Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure.
Col Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare il club dove merita. Giorno dopo giorni, partita dopo partita. Lotteremo assieme"
© RIPRODUZIONE RISERVATA