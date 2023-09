Tanti auguri a Cristian Ansaldi: l’ex esterno granata compie 37 anni

Oggi, martedì 20 settembre, Cristian Ansaldi compie 37 anni. Il difensore argentino, originario di Rosario, inizia la sua carriera da calciatore in patria al al Newell's Old Boys, per poi approdare in Russia al Rubin Kazan nel 2008. Nel 2013 passa allo Zenit San Pietroburgo, che dopo una stagione lo manda in prestito prima all'Atletico Madrid e poi al Genoa; nel 2016 viene acquistato dall'Inter, dove gioca un solo anno prima di approdare al Torino. Con la maglia granata colleziona 135 presenze e 10 reti in cinque stagioni, per poi annunciare il suo addio al Toro a maggio 2022. Ad agosto firma un contratto annuale con il Parma. Terminata la stagione con i ducali gli viene proposto un prolungamento per un ulteriore anno al Parma, accettato da Ansaldi.