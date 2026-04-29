Il presidente del Torino Fc Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro della panchina granata in vista della prossima annata in occasione della presentazione del Giro D'Italia. "De Rossi? Lo conosco, sta facendo bene ed è una brava persona. Mi come allenatore, ma non ho preso in considerazione l'ipotesi in quanto oggi abbiamo D'Aversa. Stiamo valutando per una possibile permanenza, vedremo se ci saranno le basi. Ne parleremo con lui e Petrachi per scegliere e prendere la decisione migliore".

Il contratto di Roberto D'Aversa scade a fine giugno. L'ex tecnico dell'Empoli e del Lecce era arrivato a febbraio sulla panchina dei granata per rimpiazzare Marco Baroni, uscito di scena dopo la brutta disfatta di Marassi, proprio contro il Genoa di Daniele De Rossi. L'impatto del nuovo allenatore è stato positivo: la squadra ha ritrovato carattere e diversi giocatori sono stati "rigenerati" dalla cura D'Aversa. Ora il finale di stagione, poi le decisioni definitive.