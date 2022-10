Torino, contro l’Empoli un nuovo Aina: ora serve continuità

Il tecnico Juric ha dato fiducia al terzino, avendo un riscontro sul campo particolarmente positivo

Gualtiero Lasala

Il Torino è andato incontro ad un pareggio contro l'Empoli, allo stadio Olimpico Grande Torino, che ha visto i granata dominare dal punto di vista del gioco ma avere poi le solite difficoltà sotto porta. Oltre a questo, dalla sfida si può evincere anche dell'altro, come la prestazione molto positiva di un singolo, Ola Aina, che ha sfoderato una gara di buon livello, aspetto che mancava da diverso tempo per il terzino ex Chelsea.

L'atteggiamento di Aina

In particolare nel primo tempo, Aina è stato molto propositivo: uno dei giocatori più attivi nelle azioni granata, tanto da aver fornito gli assist per i due gol purtroppo annullati per fuorigioco. Non è un caso che il terzino sia primo per tiri nello specchio (2) in tutta la squadra granata, dimostrando di essere particolarmente coinvolto nel gioco di Juric, cosa che il tecnico auspicava. Ma il terzino ha primeggiato anche nei duelli (11) e per i contrasti vinti (2). Una gara nel complesso positiva, a cui andranno limati ancora alcune lacune.

La continuità

Ad Aina, che al momento del cambio ha ricevuto gli applausi dello stadio, in particolare dei giovani dell'Academy (a cui ha regalato la maglia), servirà trovare continuità. In questo momento, con Singo non eccezionale, può essere una grande chance per giocarsi le sue carte. Di certo dovrà lavorare su alcune problematiche, come le palle perse durante il match (16): con questo dato è stato il peggiore granata, ma con la possibilità di migliorare.