Torino, Juric fa prove anti-Rennes. E Pjaca è subito trequartista

Il tecnico croato ha nel mirino l’amichevole del 31 luglio: partitella a una porta per titolari contro riserve

PJACA - Juric, dopo alcuni esercizi fisici, ha proposto alla squadra un lavoro che consisteva in una sorta di partitella a una porta in una metà campo, assegnando le pettorine ad una formazione ipoteticamente titolare che attaccava verso la porta difesa prima da Milinkovic-Savic e poi da Berisha. Pjaca, arrivato ieri sera in ritiro, è stato collocato come trequartista di sinistra del 3-4-2-1, posizione che è la più naturale per lui, che ama partire da sinistra per poi calciare con il destro. L’altro trequartista era Linetty, provato poi anche come interno di centrocampo. Pjaca e Linetty sono poi stati sostituiti da Verdi e Baselli. Davanti Sanabria, che è tornato pienamente disponibile, così come Bremer, che ha giocato da centrale della difesa a tre. Ai suoi lati si sono alternati prima Izzo e Rodriguez, poi Djidji e Buongiorno. Da segnalare anche che Lyanco ha abbandonato l’allenamento anzitempo per un leggero problema fisico.