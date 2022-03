Torino, la giornata: in programma una seduta d’allenamento

Il programma delle attività dei granata fissate per oggi: restano da valutare le condizioni di Djidji e Pellegri

Dopo aver archiviato la partita con l'Inter, il Torino continuerà a lavorare sulla trasferta contro il Genoa. Ieri i granata hanno ripreso a lavorare al Filadelfia, con una seduta differenziata - defaticante per chi è sceso in campo contro i nerazzurri, tecnica per il resto del gruppo. Nella giornata odierna - martedì 16 marzo - è in programma una seduta d'allenamento agli ordini di Ivan Juric. In casa Toro si fanno i conti con alcune tegole: Djidji e Pellegri si sono fermati (QUI per leggere le loro condizioni). Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.