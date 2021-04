Torino, Luca Fusi: “Il cuore dice Toro, non potrebbe essere altrimenti”

L'ex centrocampista granata e partenopeo parla a TuttoMercatoWeb in vista della partita di domani contro il Napoli

Luca Fusi, ex centrocampista granata e partenopeo, parla in esclusiva a TuttoMercatoWeb in vista della partita di domani contro il Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino. L'ex giocatore non sembra preoccupato della risalita del Cagliari di Leonardo Semplici: "E' vero che i sardi stanno andando forte e hanno vinto le ultime partite - dice Fusi - , ma non stanno facendo la corsa sul Toro. I granata sono i più in forma tra le squadre che lottano per non retrocedere, hanno tantissime possibilità di tirarsi fuori da questa situazione. Certamente ci sarà ancora da lottare, ma sono convinto che Belotti e compagni risaliranno presto la classifica. Non me ne vogliano le loro tifoserie, però Benevento e Spezia devono guardarsi alle spalle. E anche la Fiorentina ha qualcosa in meno rispetto al Toro". Luca Fusi prosegue e si esprime in merito al cambiamento positivo della squadra da quando è arrivato Davide Nicola sulla panchina granata: "Lo si percepisce dagli atteggiamenti prima e dopo la partita. Si vede nuovamente il cuore Toro, l’allenatore è stato bravissimo a restituire questa voglia ai suoi giocatori: è stato in grado di riportare valori importanti, in primis quello legato alla maglia granata". Nello specifico, l'ex giocatore granata spende due parole anche sul centrocampista arrivato a Torino durante il mercato invernale di riparazione e il portiere sardo: "Mandragora ha portato grande organizzazione in mezzo al campo, ciò che un po’ mancava a questa squadra. E, soprattutto, ha portato gol pesanti. Per quanto riguarda Sirigu - continua Fusi - , io penso che sia importante per il futuro. Dalla società dovrebbero ricostruire su di lui e su Belotti". L'ex Toro e Napoli lunedì dovrà scegliere per chi tifare e sembra avere le idee piuttosto chiare: "Il cuore dice Toro, non potrebbe essere altrimenti. Sarà una gara speciale per me, entrambe le piazze hanno rappresentato una parte importante della mia carriera, ma quattro anni a Torino con tanto di fascia di capitano al braccio non possono farmi rimanere indifferente. Mi auguro in un risultato positivo per i granata - conclude Luca Fusi - , rappresenterebbe anche una speranza per un futuro migliore".