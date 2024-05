Torino-Milan, più di 20 mila biglietti venduti: buona risposta del tifo granata

Sarà ancora una volta un Olimpico Grande Torino pieno per l'ultima giornata di Serie A. Una grande risposta da parte dei tifosi granata dopo i fatti di Superga, che dimostra la volontà di sostenere la squadra in uno degli ultimi sforzi per la conquista dell'Europa. Sono infatti previsti più di 20 mila tifosi sugli spalti per la gara contro il Milan. Di sicuro saranno presenti anche molti tifosi rossoneri (anche se al momento non è ancora sold out il settore ospiti, visto che mancano 200 biglietti) come spesso è capitato nelle sfide contro di loro, ma il dato dei biglietti venduti è comunque l'ennesima ottima risposta da parte del pubblico, visto che la cifra sopra citata era già stata superata nelle scorse ore. Ai presenti inoltre verrà anche regalata la sciarpa della partita, un modo - come ha spiegato la società - per ringraziare i tifosi del supporto durante la stagione.