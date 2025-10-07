Torino, Nkounkou si conferma con la Lazio: la fascia sinistra riparta da lui

Il francese sta rispondendo bene sul campo, con la Lazio un'occasione sfruttata

Piero Coletta 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 16:53)

La sfida contro la Lazio lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è sfumata la vittoria negli ultimi, concitati minuti della gara. Eppure, all’interno di un quadro che non eccelle né brilla, si intravedono alcune note positive. La reazione della squadra allo svantaggio, ma anche la prestazione di Cris Nkounkou. Il francese ha confermato le buone sensazioni già emerse nella gara di Coppa Italia contro il Pisa e nella sfida con il Parma (al netto di quello slalom avventato in area). La fascia sinistra del Torino sta scoprendo un nuovo interprete.

L'esterno sta mettendo la freccia — Titolare contro il Pisa in Coppa Italia, titolare nella sfida dell’Ennio Tardini e decisivo contro la Lazio da subentrato: l’ex Francoforte si sta mettendo in mostra in maniera convincente, dimostrando grande diligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati. Se già contro toscani e parmensi aveva fatto intravedere di potersi giocare le sue carte non solo come rincalzo, ma come potenziale titolare, il match pirotecnico dell’Olimpico sembra spingerlo verso nuove occasioni dal primo minuto.

Nel match contro la Lazio, il suo ingresso ha cambiato volto alla gara del Torino. Subentrato al posto di un evanescente Lazaro, al 73’ ha strappato in mezzo a Hysaj e Isaksen e, con grande precisione, ha pescato completamente libero Adams, che non ha dovuto fare altro che aprire il piattone e infilare Provedel nell’angolino alto.

L’assist dell’Olimpico rilancia le quotazioni di Nkounkou e sembra indirizzarlo verso un’altra chance dal primo minuto. I dati sono indicativi in tal senso, soprattutto quelli relativi alla fase difensiva: il francese ha infatti vinto il 59,1% dei duelli e recuperato una media di tre palloni a partita. Costante anche il contributo in fase offensiva, con una media di 3,67 ingressi in zona avanzata.

A conti fatti — e con la giusta freddezza — da subentrato Nkounkou ha offerto un rendimento decisamente superiore rispetto al collega di reparto Cristiano Biraghi. Forse, la fascia sinistra del Torino dovrebbe ripartire proprio dal francese.