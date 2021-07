Torino Primavera, i convocati per il raduno: né fuoriquota né volti nuovi

Gruppo interamente formato da ragazzi già del Torino: non convocato Zanotel, appena arrivato dal Pordenone

Il Torino FC ha diramato la lista dei convocati per il raduno della Primavera 2021/2022, in programma per domani, lunedì 26 luglio, allo stadio Olimpico "Grande Torino". Il tecnico Federico Coppitelli ha chiamato a sè 26 calciatori: come anticipato, nessun fuoriquota del 2002, e nessun volto nuovo: non convocato, infatti, Giacomo Zanotel, attaccante 2004 arrivato dal Pordenone. La squadra partirà il 31 luglio per il ritiro di Biella.