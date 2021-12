Torino-Verona 1-0, le reazioni social: “Tre punti di platino”

I migliori tweet sulla vittoria casalinga del Torino contro il Verona di Tudor: "Sono tre punti di platino"

Il Torino vince ancora: contro il Verona basta la rete di Pobega per portare a casa i tre punti, che significano quinta vittoria nelle ultime sei gare casalinghe. Il parere dei tifosi granata sui social è praticamente unanime: troppa sofferenza contro una squadra in dieci per gran parte del match. A prescindere dalla prestazione, però, il Toro scavalca tre squadre in classifica e si porta al decimo posto, a soli sei punti dalla Conference League. Di seguito i migliori tweet sulla partita del Torino.