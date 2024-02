Toro News Award 2023-24: Masina MVP al suo esordio, segue Milinkovic-Savic

Il Torino non va oltre lo 0-0 contro la Salernitana sul campo dell'Olimpico-Grande Torino. Partita non bellissima, con poche azioni degne di nota. Qualche fiammata nel finale, ma poco altro in un match abbastanza privo di emozioni. Come di consueto torna il Toro News Award, il sondaggio che vi accompagnerà per l'intera stagione e vi consentirà di eleggere il miglior giocatore granata del campionato. Le votazioni si sono concluse ed il miglior granata in campo secondo il 43% dei votanti è stato Adam Masina. Il giocatore è entrato a gara in corso e si è sin da subito reso protagonista di buone chiusure e ripartenze interessanti. A seguire, sempre sul podio, troviamo al secondo posto Milinkovic-Savic, eletto con il 42% ed in terza posizione Linetty, con il 33% dei voti. Ecco l'immagine con i risultati del sondaggio.