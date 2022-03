Tuttosport: “I piani granata per l’Europa: le condizioni di Juric per il futuro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tuttosport riporta nell'edizione odierna un incontro tra Juric, Cairo e Vagnati. "Il tecnico ha voluto fare il punto con i dirigenti per poi non trovarsi spiazzato quando la nuova stagione comincerà, quella che nei suoi piani potrebbe portare il Toro a lottare per un posto in Europa". Dai riscatti di Brekalo e Praet, al futuro di Linetty (negli scorsi giorni a Bogliasco a trovare Giampaolo) e di Pjaca, per finire con l'inserimento dei nuovi volti di gennaio e con possibili nuovi investimenti sul mercato estivo. In attacco piace Milik in caso di addio di Belotti. Per la porta "i nomi fatti dal tecnico sono diversi: Cragno e Meret i preferiti. Poi si va a Semper, Provedel e Strakosha. Con Berisha dodicesimo".