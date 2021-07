Tuttosport: “Juric appiglio del Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Tuttosport analizza gli ultimi sviluppi in casa Toro durante queste settimane di ritiro in Trentino in vista della nuova stagione che inizierà a breve. Per scaricare la fatica dei carichi di lavoro a cui Juric sta sottoponendo il gruppo, il tecnico ha portato i granata in piscina con l'obiettivo di tonificare i muscoli e probabilmente seguirà lo stesso programma anche una volta rientrati a Torino. Sull'allenatore croato sono riposte molte speranze per quanto riguarda la ricostruzione del Toro ed è proprio lui, al momento, il top player del club di Urbano Cairo. Nel frattempo, Singo ha dato buona prova di sè alle Olimpiadi insieme alla sua Costa d'Avorio contro il Brasile. Sul fronte mercato invece, è ancora in stallo la situazione riguardante Messias. Vagnati ha alzato l'offerta a 8 milioni, ma se non arriverà un offerta a breve il Toro cambierà obiettivo: Pjaca della Juventus o Ramirez, vecchio pallino in forza alla Sampdoria. Per quanto riguarda invece la Primavera granata, il ritrovo dei 26 convocati di Coppitelli è previsto per oggi. Visite mediche e tamponi prima del ritiro a Biella dal 31 luglio al 13 agosto. Tra i granata non ci sono volti nuovi al momento, Ludergnani sta incontrando alcune difficoltà nel chiudere i colpi di mercato previsti, Milanese della Roma e Carrà dell'Atalanta. Maggiori informazioni nel giornale oggi in edicola.