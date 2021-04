Udinese-Torino 0-0: Sanabria e Molina, un gol divorato per parte

Primo tempo / Partita molto dura, le squadre non si sono risparmiate sugli interventi. Ma le reti restano inviolate

Finisce 0-0 a Udine il primo tempo tra Udinese e Torino, al termine di un primo tempo equilibrato e con un paio di gol divorati per parte. Qualche nuvola nel pomeriggio a Udine preannunciavano pioggia per il match di stasera, ma per il momento così non è stato. Temperatura mite con un po' d'aria che rende il clima perfetto per una partita di calcio. I granata scendono in campo con la terza maglia e Davide Nicola è costretto a cambiare in porta, fuori Sirigu e dentro Milinkovic-Savic. Davanti difesa a tre con Izzo, Bremer e Buongiorno. Mandragora in cabina di regia, Rincon e Verdi le mezzali. Sulle fasce giocano Vojvoda e Ansaldi. Sanabria e Belotti i due attaccanti.