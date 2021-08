UFFICIALE – Celesia in prestito all’Alessandria di Longo

Il difensore classe 2002 pronto alla prima esperienza in Serie B nell'Alessandria di Moreno Longo

Come anticipato da ToroNews nei giorni scorsi, Christian Celesia è stato ufficialmente ceduto all'Alessandria a titolo temporaneo. Il difensore classe 2002 è pronto a vivere la prima esperienza in Serie B agli ordini di Moreno Longo. L'obiettivo è senz'altro quello di fare esperienza e raccogliere minutaggio per il giovane giocatore di proprietà del Torino.