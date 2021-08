UFFICIALE – Kryeziu in prestito al Royal Excelsior Virton

Il centrocampista classe 2002, ex Spal, lascia Torino. Andrà a giocare nella seconda divisione belga

Tramite una nota ufficiale sul sito, il Torino ha comunicato quale sarà il futuro di Altin Kryeziu. Il centrocampista classe 2002, fuori dai piani della Primavera e da quelli della prima squadra, è stato ceduto al Royal Excelsior Virton, squadra della seconda divisione belga. Kryeziu era arrivato a Torino durante la scorsa annata, dopo essere stato prelevato per volontà di Davide Vagnati dalla Spal e si era aggregato alla Primavera di Federico Coppitelli. Per il centrocampista non si tratta comunque di una cessione a titolo definitivo, ma di un prestito annuale, che terminerà il 30 giugno 2022. Il contratto del giocatore con il Toro andrà invece in scadenza nel 2023.