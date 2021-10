UFFICIALE, Mozzone nuovo responsabile sanitario. Salvucci e Bertolo medici sociali

Il comunicato stampa della società dovrebbe concludere l'annosa vicenda scatenata dopo il Derby della Mole dalle parole di Juric

Comunicazione ufficiale in casa Torino: Daniele Mozzone è il nuovo coordinatore e responsabile sanitario del Torino. Prende il posto di Paolo Minafra, con il quale il club si è separato consensualmente nelle scorse settimane dopo le dure parole di Juric al termine del Derby della Mole (LEGGI QUI). Il Torino inoltre riabbraccia anche Marco Salvucci, come era stato anticipato su queste colonne negli scorsi giorni. Il dottor Salvucci sarà medico sociale insieme al collega Corrado Bertolo. Si dovrebbe chiudere così definitivamente la vicenda sanitaria in casa granata.