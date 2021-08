UFFICIALE, Rauti va al Pescara: prestito in Serie C per l’attaccante

Anche Rauti piazzato all'ultimo in prestito secco

Nicola Rauti è finito al Pescara in Serie C. E' stato, come anticipato negli scorsi minuti da Toro News, il patron Sebastiani a parlare direttamente con l'attaccante granata presso il Sheraton Hotel, convincendolo del progetto abruzzese (esordio vincente nella prima giornata di campionato per il Pescara con l'Ancona Matelica). La formula è il prestito secco.