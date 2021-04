Under 18, Semioli dopo Torino-Monza 3-1: “Una partita intelligente”

Il tecnico commenta la vittoria ed i singoli: "Savini un'assenza importante, ma chi ha giocato al suo posto ha fatto bene. La Marca? Davvero un bel giocatore"

L'Under 18 del Toro vince e convice. Contro un Monza che non aveva mai perso in campionato, i ragazzi allenati da Franco Semioli hanno trovato un netto e meritato 3-1. A fine gara non poteva che essere soddisfatto il tecnico granata: "Una bella partita di calcio. Loro sono veramente una bella squadra, organizzata, forte e con delle idee. Noi abbiamo fatto la nostra solita gara intelligente, andando ad aggredirli e tenendo alta l'intensità. E poi abbiamo dei giocatori che fanno la differenza".