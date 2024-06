Virgilio Maroso: 99 anni fa nasceva il fenomenale terzino del Grande Torino

È il 26 giugno 1925 e a Crosara di Marostica nasce Virgilio Maroso, destinato a diventare uno dei più grandi difensori del calcio italiano. Trasferitosi a Torino con la famiglia in cerca di migliori opportunità, Maroso viene presto notato da Mario Sperone, ex calciatore del Torino, che lo introduce nelle giovanili della squadra granata. Il suo debutto in prima squadra avviene nel 1945, e in breve tempo diventa un pilastro del leggendario Grande Torino.