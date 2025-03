Sondaggio – A quali giocatori in scadenza a giugno 2025 rinnovereste il contratto?

Fra tre mesi terminerà il campionato di Serie A e con l'avvento dell'estate tornerà il calciomercato che come ogni anno poterà alcune novità nelle rose delle squadre di calcio italiane. Nel Torino di Paolo Vanoli ci sono alcuni giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto e che - senza un rinnovo nei prossimi quattro mesi - saranno svincolati a partire dal prossimo 1 luglio. Arrivati a questo punto della stagione, attraverso il consueto sondaggio settimanale, chiediamo ai lettori di Toro News: a quali giocatori in scadenza a giugno 2025 rinnovereste il contratto?