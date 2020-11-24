Coppa Italia, Lazio in semifinale: battuto il Bologna ai rigori
Ecco l'ultima qualificata alla fase successiva di Coppa Italia
Ecco l'ultima qualificata alla fase successiva di Coppa Italia
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 dopo il primo verdetto
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 di calcio, in seguito al passaggio del turno del Toro contro la Roma
I granata passano il turno e si preparano per gli ottavi di finale
Il quadro completo del secondo turno della Coppa Italia. L'incrocio vedrà i granata affrontare il Pisa
Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa: fanno il loro ingresso nella competizione le squadre di Serie A. Per i granata incrocio con Cesena o Pisa
Il nuovo tabellone della Coppa Italia 25/26
Ecco come si aggiorna il tabellone di Coppa Italia al termine delle sfide giocate nel primo giorno di questi sedicesimi di finale
Chi passa il turno andrà a Firenze contro la squadra di Palladino a dicembre
Ecco il tabellone aggiornato della Coppa Italia 24/25 con tutti gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale
Possibile derby ai quarti. Si comincia con il Cosenza l'undici agosto
Con le partite di oggi è andato a completarsi il turno dei sedicesimi e adesso la griglia degli ottavi di finale è completa
Ecco il tabellone aggiornato della Coppa Italia 2023/24 con tutti gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale
Il punto sul percorso che i granata dovranno compiere durante la Coppa Italia 2023. Domani la prima sfida contro i verdeblù
I granata se raggiungono gli ottavi incontreranno il Napoli mentre il turno successivo potrebbe esserci il derby con la Juventus
Il tabellone aggiornato di Coppa Italia con i risultati dei quarti di finale dell'edizione 2022/23 della competizione
Il Napoli di Spalletti si ferma agli ottavi di finale, dopo aver perso 6-7 ai rigori contro la Cremonese
I granata vincono a San Siro e passano il turno
Domani i quarti con il Milan. Chi vince sfida Sampdoria o Fiorentina ai quarti
Il tabellone aggiornato della Coppa Italia 2022/23, agli ottavi la sfida contro i rossoneri di Pioli
Oggi in campo Genoa-Spal e Torino-Cittadella: ecco il quadro completo dei sedicesimi di Coppa Italia
Ecco gli avversari nei prossimi turni di Coppa Italia del Torino in seguito alla vittoria ai sedicesimi di finale con il Palermo
I granata partiranno dai 32esimi di finale della competizione. Sul cammino c'è il Milan agli ottavi
Il Torino viene eliminato dalla Coppa Italia in seguito alla sconfitta per 2-1 raccolta sul campo della Sampdoria
Giovedì sera i granata di Juric sfideranno in trasferta i blucerchiati, in palio c'è il derby negli ottavi
Dopo la vittoria ai rigori sulla Cremonese i granata accedono ai sedicesimi di finale di Coppa Italia
Si sono conclusi i turni preliminari della Coppa Italia 2021/22, ora il quadro dei trentaduesimi è completo
La Lega Serie A ha comunicato le date e il tabellone della Coppa Italia: Cremonese, Sampdoria e Juventus sulla strada del Toro
News / Con le vittorie di oggi del Torino e del Genoa nel derby contro la Samp si completa il quadro del prossimo turno
Il punto / Ecco il punto sul programma della tre giorni di Coppa che scatta oggi