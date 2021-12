Auguri di buon Natale dalla redazione di Toro News!

L’augurio di un sereno Natale a tutti i lettori

Il contesto generale non sarà ancora dei migliori, ma in casa granata ci si potrà quantomeno consolare con un Natale decisamente diverso rispetto a quello dello scorso anno. Il Toro con Juric ha ritrovato la sua anima e - nonostante la strada da percorrere sia ancora lunga - può permettere di guardare al futuro con ottimismo. Ed è proprio con questa voglia di guardare al futuro con ottimismo che vogliamo farvi gli auguri. A voi lettori, che ogni giorno ci gratificate con la vostra attenzione, perdonando (speriamo) i nostri errori ed apprezzando il nostro tentativo di tenervi sempre informati a trecentosessanta gradi sul mondo granata, auguriamo un sereno e felice Natale con le persone che amate. E nel caso non sapeste che cosa fare, continuerete a trovare aggiornamenti, approfondimenti e curiosità sulle nostre colonne anche in questi giorni di festa!