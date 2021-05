Cairo al Giro: “Sarà avvincente, competitivo. Tanti i corridori di qualità”

"Ci sono tanti corridori di qualità e il percorso è come sempre molto bello. Sono felice che riparta in maggio, il suo mese di elezione", il pensiero del patron granata

In occasione della partenza del Giro d'Italia a Torino, Urbano Cairo - patron granata ma anche presidente di Rcs Media Group - si è mostrato molto soddisfatto della corsa rosa numero 104: "Mi aspetto un Giro molto avvincente, competitivo. Abbiamo ai nastri di partenza corridori di qualità. Il percorso come sempre è molto bello, molto interessante, con tanti arrivi in salita, cronometro, tappe per velocisti. Sono molto felice che riparta il Giro e che riparta in maggio, il suo mese di elezione. Ci sarà un ricordo di Dante. Il Giro passerà per Ravenna".