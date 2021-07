È morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni

Raffaella Carrà ci ha lasciato, all’età di 78 anni, in seguito ad una grave malattia

Raffaella Carrà, ex ballerina, cantante e showgirl della televisione, ci ha lasciato oggi, all’età di 78 anni, per una malattia di cui, per sua volontà, non ha voluto parlare al pubblico. A dare la notizia all’Ansa, l’ex compagno Sergio Japino, il quale si unisce al dolore della famiglia e dei migliaia di ammiratori di Raffaella, che la seguivano per il mondo. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.”, queste le parole dello stesso Sergio Japino, in ricordo della carriera di Raffaella.