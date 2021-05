Lutto nel mondo granata

È scomparso Corrado Golè, storico tifoso e appassionato granata, noto nell'ambiente per i suoi disegni sul Toro

Lutto nella famiglia granata: con una news sul proprio sito il Torino FC ha infatti comunicato la scomparsa di Corrado Golè, da sempre tifoso appassionato del Toro. Presenza fissa al Filadelfia, Corrado - ex dirigente d'azienda - aveva coltivato la passione per la pittura: tramite i suoi disegni, con i quali ha raccontato il Torino di ieri e di oggi, era diventato un punto di riferimento per tutto l'ambiente granata. La redazione di Toro News si associa al Presidente Urbano Cairo e a tutto il Torino Football Club nell'esprimere le più sentite condoglianze alla moglie, signora Rita, al figlio Roberto e alla nuora Claudia.