Nasce FantaCharity: lega benefica di Fantacalcio organizzata da Rise Together Foundation

“Sono molto felice che i miei assistiti abbiano deciso di appoggiare questo progetto – afferma Giuseppe Riso, fondatore di GR Sports e di Rise Together Foundation – mettendo la propria maglia autografata a disposizione della lega benefica, oltre a sostenere la causa. Credo sia un bel modo per coinvolgere i giovani e avvicinarli a nuovi modi di fare beneficenza, da sempre il mio più grande desiderio con la Fondazione”.

Rise Together Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2020 da un’idea di Giuseppe Riso, founder di GR Sports Agency, una tra le migliori agenzie di procura italiane ed europee. La Fondazione fornisce il proprio sostegno a bambini e giovani in condizioni di svantaggio, offrendo loro aiuto economico per accedere a cure mediche ed operazioni chirurgiche altrimenti inaccessibili. Supporta, inoltre, gli ospedali pediatrici per migliorare o potenziare i percorsi di cura ed assistenza rivolti ai minori. www.risetogetherfoundation.it "