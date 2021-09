Superlega, ricusato il Giudice di Madrid dopo l’annullamento della sanzioni

La Uefa ritiene ci siano state irregolarità nei procedimenti

Redazione Toro News

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda Superlega. Il Tribunale di Madrid ha disposto ieri l'annullamento delle sanzioni pendenti su Juventus, Barcellona e Real Madrid, minacciando, in caso di mancato rispetto, l’incriminazione del presidente Ceferin per disobbedienza. Sembrava la pietra tombale della vicenda ed invece no, oggi la Uefa ritiene che ci sono state irregolarità nei procedimenti e ha chiesto la ricusazione del giudice di Madrid Manuel Ruiz de Lara. In più farà anche ricorso alla Corte Provinciale di Madrid. Questo il comunicato ufficiale comparso oggi che riapre la questione:

"Dopo l'annuncio di ieri sul cosiddetto progetto "Super League" e le relative misure di conformità adottate dalla UEFA, la UEFA ribadisce di aver sempre agito in conformità non solo con il proprio Statuto e Regolamento, ma anche con il diritto dell'UE, il regolamento europeo Convenzione sui diritti dell'uomo e diritto svizzero, in relazione a questo progetto della cosiddetta "Super League". La UEFA rimane fiduciosa e continuerà a difendere la sua posizione in tutte le giurisdizioni pertinenti.

La UEFA ha sempre agito in buona fede durante i procedimenti pendenti davanti a un Tribunale di Madrid. Di conseguenza - e nonostante l'UEFA non riconosca la giurisdizione del Tribunale di Madrid e creda fermamente di aver sempre agito nel pieno rispetto dei procedimenti in corso - l'UEFA ha presentato oggi osservazioni formali al Tribunale di Madrid dimostrando la continua osservanza delle ordinanze.

Inoltre, la UEFA ha presentato istanza di ricusazione del giudice che presiede il procedimento in corso in quanto ritiene che vi siano significative irregolarità in tali procedimenti. In linea con la legge spagnola - e nell'interesse fondamentale della giustizia - la UEFA si aspetta che il giudice in questione si faccia immediatamente da parte in attesa della piena e corretta considerazione di questa mozione.

Inoltre, la UEFA farà anche ricorso formale a un tribunale superiore, la Corte provinciale di Madrid (Corte d'appello).

La UEFA continuerà a prendere tutte le misure necessarie, nel rigoroso rispetto del diritto nazionale e dell'UE, al fine di difendere i propri interessi e, soprattutto, quelli dei suoi membri e di tutte le parti interessate del calcio".