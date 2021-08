Torino, il ricordo di Umberto Francou ad un anno dalla sua scomparsa

Uomo molto legato ai colori granata tanto che negli ultimi anni di vita fece il dirigente accompagnatore delle squadre giovanili del Toro

La redazione di Toro News ci tiene a ricordare Umberto Francou ad un anno dalla sua scomparsa. Francou viene ricordato da tutti come un uomo d'altri tempi che si è sempre distinto per i suoi modi da gentiluomo. Lo scorso 16 agosto, all'età di 80 anni, si spense a causa di una malattia che lo aveva colpito già da tempo. Negli ultimi 15 anni della sua vita si era dedicato al ruolo di dirigente accompagnatore delle formazioni giovanili del Torino grazie alla sua enorme passione per i colori granata.