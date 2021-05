UEFA e FIFA accusate di concorrenza sleale, la Superlega ricorre alla Corte di Giustizia

Continua il braccio di ferro sia da parte delle organizzazioni internazionali sia da parte della nuova lega creata da alcuni top club auropei

Il caso Superlega continua a tenere banco. Gli attacchi sono bilaterali. Se da un lato la UEFA sta indagando se è il caso di escludere le società che ancora fanno parte della Superlega (Juventus, Barcellona e Real Madrid), dall'altro l'organizzazione fondata da alcuni top club europei ricorrerà alla Corte di Giustizia europea per contrastare l'ostracismo della UEFA. Il motivo di questa decisione è che secondo i membri della Superlega UEFA e FIFA non potrebbero imporsi in questo modo, visto che si tratta di una violazione delle regole di libera concorrenza sul mercato europeo.