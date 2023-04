30 aprile 1949: a San Siro l’ultima partita italiana del Grande Torino

73 anni fa la gara con l'Inter, l'ultima in Italia prima della tragedia di Superga

Il 30 aprile 1949 il Toro sfida l'Inter a San Siro nella gara valevole per la 34° giornata della Serie A 1948-1949 e che mette di fronte la prima della classe contro seconda: il Toro ha due risultati su tre, è sufficiente evitare una sconfitta per compiere un passo decisivo verso il sesto tricolore della sua storia. Questo succede: il Toro, pur senza campioni del calibro di Maroso, Grezar e Mazzola, riesce a superare indenne gli attacchi di frombolieri come Lorenzi e Amadei, grazie anche a qualche grande intervento di Bacigalupo, e porta a casa uno 0-0 che sa molto di Scudetto. Tutto questo solo cinque giorni prima del tragico incidente che spezza la parabola di una squadra che era già diventata Leggenda.