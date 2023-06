4 giugno 1991: 32 anni fa il Toro vinceva la Mitropa Cup

Il 4 giugno 1991 il Torino supera 2-1 il Pisa e conquista Mitropa Cup 1991, una competizione europea racchiusa in 4 giorni successivi alla conclusione dei campionati, riservata alle squadre neopromosse nella stagione precedente della seconda divisione italiana, austriaca, ungherese, cecoslovacca e jugoslava. Superato il girone iniziale grazie a 2 vittorie per 1-0 con SK Vorwärts Steyr e Veszprémi LC, il Torino si ritrova in finale col Pisa, squadra vincitrice dell'altro girone. Si gioca in gara secca, al Delle Alpi, davanti a circa 3000 spettatori, contro una squadra che ha già vinto per 2 volte la competizione. La partita è combattuta e molto equilibrata tanto che nessuna squadra riesce a prevalere nei tempi regolamentari: è 1-1 al 90'. Si va all'over time, il quale viene deciso al 119' da Carrillo, che, con un tocco vincente, consente al Toro di rivincere una coppa, seppur di poco valore, 15 anni dopo lo scudetto del 1976.