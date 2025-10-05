Lazio-Torino 3-3, le statistiche: i granata creano di più, manca la gestione

Toro News
Baroni: “Peccato, era già fatta”. Il dato lo sostiene: più tiri, più occasioni e migliore precisione palla al piede. Ma la gestione finale costa due punti.
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

“Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta… Rimane il valore di una partita vera: abbiamo creato tanto e visto la crescita dei ragazzi”, ha dichiarato Marco Baroni al termine di Lazio–Torino 3-3. Il Torino esce dall’Olimpico con un punto e molto rammarico. Le cifre della Lega incorniciano la lettura del tecnico: gara di personalità, con una produzione offensiva nettamente superiore, ma gestita male negli ultimi minuti.

Le occasioni create in Lazio-Torino

—  

Il differenziale è marcato: 17 tiri granata contro 8 biancocelesti. Nello specchio: 8-4 per il Toro. La distribuzione conferma l’atteggiamento: il Torino ha calciato più spesso in area (11) rispetto alla Lazio (3), segno di attacchi costruiti e non solo dalla distanza (6 tiri da fuori).

Anche le occasioni da gol premiano i granata: 12 a 7. Sulle palle inattive la spinta è costante: corner 3-5. Tra i portieri, rapporto speculare: 5 parate per i padroni di casa (8 tiri in porta subiti e 3 gol incassati) contro 1 granata (4 on target, 3 reti subite).

L’atteggiamento delle due squadre

—  

Nel palleggio i numeri sorprendono: possesso 50-50, ma Torino più pulito con 367 passaggi riusciti e 89% di precisione (Lazio 355 all’80%). I granata avanzano di più (133 passaggi in avanti vs 123) e crossano con miglior resa (22 cross, 7 riusciti; Lazio 15, riusciti 4).

Sul piano fisico: 57 palle recuperate Toro a 43; più falli (22-13) — indice di intensità, ma anche di momenti di affanno nella protezione dell’area. I passaggi lunghi restano equilibrati (32 Toro, 31 Lazio): verticalità cercata da entrambe le formazioni. I granata meritavano la vittoria per quanto creato ma la gestione difensiva ha lasciato a desiderare in particolar modo dopo il vantaggio del 2-3, Baroni dovrà lavorare su questo aspetto.

Le statistiche di Lazio-Torino 3-3. Fonte dati: Lega Serie A
