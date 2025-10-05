Lazio-Torino 3-3, le statistiche: i granata creano di più, manca la gestione

Baroni: “Peccato, era già fatta”. Il dato lo sostiene: più tiri, più occasioni e migliore precisione palla al piede. Ma la gestione finale costa due punti.

“Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta… Rimane il valore di una partita vera: abbiamo creato tanto e visto la crescita dei ragazzi”, ha dichiarato Marco Baroni al termine di Lazio–Torino 3-3. Il Torino esce dall’Olimpico con un punto e molto rammarico. Le cifre della Lega incorniciano la lettura del tecnico: gara di personalità, con una produzione offensiva nettamente superiore, ma gestita male negli ultimi minuti.